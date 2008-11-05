Борис Моисеев обзавелся элитной квартирой

Пока отечественные артисты и дельцы шоу-бизнеса подсчитывают «недостачу», связанную с кризисом и сокращением бюджетов корпоративных мероприятий, Борис Моисеев скупает по дешевке элитную недвижимость, сообщает Showbiz Media. «Какой такой кризис? Кризис – в головах! Люди все равно ходят на мои концерты, и никакой кризис им не мешает», – утверждает Борис. Повод для хорошего настроения у Моисеева действительно есть: воспользовавшись снижением цен на недвижимость, «крошка Боря» купил квартиру на Арбате. «Мне в Москве квартира вообще-то не нужна, я же свой дворец в Подмосковье уже достроил. Хожу и дышу свежим воздухом, любуюсь зимним садом. Но раз цены так упали, то грех было бы не воспользоваться такой возможностью! Мне предложили элитную квартиру на Арбате, в хорошем доме на втором этаже – и почти за треть цены. Кстати, у квартиры номер – тринадцать! Мне понравилось! Конечно, я купил», – поделился Моисеев с корреспондентом Newsmusic.ru. Борис пока не решил, будет ли жить в ней сам или сдавать в аренду. «Была бы квартира, а что с ней делать, я придумаю», – констатировал довольный артист.