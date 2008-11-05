Бритни Спирс мстит папарацци

Как и любая другая «звезда», Бритни Спирс натерпелась от папарацци, норовящих запечатлеть ее в самый неподходящий момент. Как и многим звездам, ей бы хотелось поквитаться. Но если прочие обиженные фотографами артисты зачастую прибегают к кулакам, то Бритни выбрала другое оружие – смех, сообщает Showbiz Media. Мисс Спирс планирует регулярно размещать на своем веб-сайте видеоролики с фотографами, которые пытаются ее снять, в главных ролях. Первым стал ролик, где некий «охотник за звездами» падает, пытаясь щелкнуть певицу. Забавные кадры снабжены титрами: «Этот фотограф ест грязь, пытаясь сфотографировать Бритни». Каждый папарацци, который появится на сайте, получит шуточную «премию». «Терроризировать Бритни – обычное дело для папарацци. Поэтому мы решили каждую неделю выявлять этих маньяков и присуждать награду худшим из худших», – значится на интернет-страничке Бритни Спирс.