СРОЧНО! Анна Седокова попала в больницу

Звезда проекта "Ледниковый период" Анна Седокова на глазах своих близких упала в обморок. Ее сразу отвезли в больницу, где певица и телеведущая прошла обследование. Врачи выяснили, что тяжелое состояние Анны, сопровождаемое нервным и физическим истощением, вызвано постоянными стрессами. Они предписали Седоковой постельный режим, курс капельниц с глюкозой и витаминами, назначили успокоительное и категорически высказались против ее дальнейшего участия в "Ледниковом периоде". "Мне с трудом удалось уговорить доктора отпустить меня домой при условии, что я буду каждый день приезжать в клинику на процедуры, - рассказала Дням.Ру Анна. - Только сейчас я поняла, что переоценила свои силы. Тем не менее я не собираюсь сдаваться и продолжу борьбу в проекте. Просто буду бережнее относиться к своему здоровью". Стремясь ни в чем не уступать другим участникам проекта, Седокова сутками тренируется на льду, доводя себя до полного изнеможения. К тому же помимо шоу у Анны есть и другие съемки, интервью, концерты. Из-за такого плотного графика у певицы часто возникают головные боли и головокружение. Усугубляет ситуацию и то, что она крайне эмоционально воспринимает свои неудачи на проекте и критику от судей, а низкие баллы и вовсе доводят ее до слез. "Хоть я и провожу большую часть времени на льду, в жизни у меня наступил жаркий период. Далеко не всегда хватает времени на нормальный сон и еду. Общая усталость и нервозность сказываются на моих выступлениях, я делаю какие-то досадные ошибки, спотыкаюсь на ровном месте, - посетовала расстроенная певица. - Естественно, это не может не отразиться на оценках. И я начинаю еще сильнее переживать из-за того, что не справилась, подвела не только себя, но и партнера, тренера, не оправдала ожидания поклонников. И так вот накручиваю себя. Такой замкнутый круг получается. Но разорвать его, остановиться, позволить себе расслабиться я уже не могу".