Шарлиз Терон и Том Круз станут туристами

Шарлиз Терон в самом скором будущем может может поработать на одной площадке с Томом Крузом – актриса как раз ведёт переговоры о съёмках в триллере Бхарата Наллури "The Tourist", ремейке французского фильма "Неуловимый". Шарлиз скорей всего получит роль агента Интерпола, использующй американского туриста с целью выдать его за одного крупного преступника, с которым у неё когда-то был роман. Англоязычную версию "Неуловимого" написал Джулиан Феллоуз, удостоенный однажды премии "Оскар" за сценарий "Госфорд парка". Правда, сейчас "Турист" проходит дополнительную обработку у Кристофера МакКуорри, одного из сценаристов и драмы "Валькирия", всё с тем же с Томом Крузом. Английский режиссёр Бхарат Наллури, известен в узких кругах тем, что снял "Ворона 3: Спасение", но после этого он долго прозябал на телевидении и лишь в этом году выпустил удачную мелодраму — "Мисс Петтигрю" с Фрэнсис МакДорманд и Эми Адамс. К съёмкам "Туриста" режиссёр планирует приступить в марте будущего года. Для Тома Круза этот год выдался довольно нервным — премьеру "Операции Валькирия" неоднократно переносили, а сам он едва не сменил амплуа: после роли лысого и пузатого магната в "Солдатах неудачи" актёр всерьёз рассматривал проекты комедийного плана. Даже отказался от съёмок в шпионском триллере Salt, но, наконец, всё-таки согласился на "Туриста". Шарлиз Терон в этом году в компании Уилла Смита и в рамках промо-кампании супергеройского экшна "Хэнкок" посетила Россию. А скоро её можно будет увидеть в режиссёрском дебюте Гильермо Арриаги — сценариста фильмов Алехандро Гонcалеса Иньярриту – фильме под названием "Горящая равнина". Актриса так же сыграла в небольшой роли в экранизации романа Кормака МакКарти "Путь" и должна появиться в сиквеле "Ограбления по-итальянски".