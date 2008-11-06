Умер американский писатель-фантаст и сценарист Майкл Крайтон

Американский писатель-фантаст и сценарист Майкл Крайтон, известный читателям по роману "Парк юрского периода", скончался в Лос-Анджелесе в возрасте 66 лет, сообщает в среду агентство Франс Пресс со ссылкой на интернет-сайт писателя. В среду на интернет-сайте Крайтона появилась информация о его кончине, но информация о причине смерти пока не сообщается, отмечает агентство. Майкл Крайтон является автором большого количества фантастических произведений, многие из которых впоследствии стали бестселлерами - тираж его книг по всему миру превышает 100 миллионов экземпляров, его романы переведены на 30 языков мира. По произведениям Крайтона в США сняты известные блокбастеры, такие как "Парк юрского периода" и "Восходящее солнце", которые и принесли ему всемирную известность. По сценарию Майкла Крайтона был снят один из самых успешных американских телесериалов "Скорая помощь", который получил 14 премий "Эмми" - высшей американской награды в телеиндустрии. В 1993 году Майкл Крайтон был признан самым популярным писателем США.