Певица Евра покажет все

Певица Евра, уже известная своим неординарным поведением в прямых эфирах телеканалов и радио, в самое ближайшее время снова напомнит о себе скандальным клипом на не менее скандальную песню «Проюсируй меня». Строчки «Продюсируй меня, финансируй меня», уже стали нарицательными и напеваются везде, от подворотни до гламурных клубов. Клип будет запущен в плавание по телевидению в самое ближайшее время, так что у всех будет возможность оценить плоды трудов Евры, ее команды и известнейшего клипмейкера Алишера. К тому же, исходя из модельного прошлого певицы, она снялась в откровенной фотосессии, по приглашению главного мужского журнала страны «Maxim». В клипе и на страницах журнала эпатажная Евра покажет все.