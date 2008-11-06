Руслан Алехно копается в белье

Руслан Алехно к началу весенне-летнего сезона — 2009 планирует представить свою первую коллекцию нижнего белья. В настоящее время певец обговаривает условия сотрудничества с известным Домом моды во Франции, выпускающим нижнее белье. Новая коллекция будет представлена в Европе, в luxury сегменте. «Моё знакомство с французским домом моды состоялось во время промо-тура Евровидения, весной этого года, — говорит Руслан Алехно. — Я очень рад, что предложения поступившие тогда в Европе оказались не пустыми словами. Уверен, что работа в этой сфере даст мне уникальный опыт в воплощении своих творческих идей». Линия нижнего белья Руслана Алехно станет своего рода отражением фантазий артиста и идеалов женской красоты: она будет выполнена в нежных пастельных оттенках розового, кремового, серого и голубого. Кроме того, отличительной характеристикой линии станет используемая ткань: бельё будет производиться из натурального высококачественного материала. Кроме того, планируется выпуск и мужской линии нижнего белья. Первая коллекция Руслана Алехно появится в магазинах Европы в апреле 2009 года.