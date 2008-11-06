Монсеррат Кабалье с дочерью дадут эксклюзивный концерт в Одессе

Монсеррат Кабалье с дочерью Джулией выступят в Одесском театре оперы и балета в ближайшую субботу. Кабалье приезжает в Одессу по приглашению одного из банков, которому исполняется 15 лет. Испанскую певицу поселят в старейшей гостинице Одессы "Лондонская", расположенной на Приморском бульваре, рассказал один из организаторов концерта газете "24". Перед приездом в Одессу певица выдвинула два условия: никакой прессы и попросила мерседес класса С. "А в остальном это очень лояльный, доступный человек. С Кабалье приедет концертмейстер и директор концертного агентства. Через продюсерский центр мы сто раз интересовались требованиями к меню, но никаких особенных требований не было", - поделился организатор. Во сколько обошёлся приезд Кабалье одесским банкирам – коммерческая тайна. "Дорого стоит - улыбаются организаторы. Но ведь это будет эксклюзивный концерт". Билеты продавались за три месяца и стоили от 300 до 3500 грн. Со слов кассира оперного театра, экономический кризис на любви одесситов к прекрасному не сказался: билеты берут хорошо - сейчас самый дешёвый обойдётся в 1900 грн. Южную Пальмиру оперная дива посетит впервые - организаторы надеются устроить ей экскурсию по городу. За свою полувековую карьеру Кабалье дала более 5 тыс концертов по всему миру. Одесский концерт - шестое выступление в Украине. Киевляне помнят совместный концерт Кабалье с Владимиром Гришко в 2006-м, накануне которого президент наградил певицу орденом княгини Ольги I степени. Отметим, что на её 75-летие украинский певец подарил ей картину с изображением Карпат. В последний раз оперная дива пела в Украине 29 февраля этого года. В Днепропетровске она открыла культурный центр "Опера". За двадцатиминутное выступление Кабалье президенту клуба Андрею Павелко, по слухам, пришлось отдать не меньше 100 тыс евро, хотя один выход Кабалье в Европе стоит около 50 тыс долл.