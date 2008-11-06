«Ранетки» довели детей до истерики

6 ноября 2008, 11:53

Сказать, что на концерте «Ранеток» в «Лужниках» был переаншлаг, – значит не сказать ничего. Не каждая иностранная группа соберет столько народу, сколько собрали кумиры подростков. Основная аудитория группы – дети и школьники до 13-14 лет, многие из которых прибыли на концерт с родителями, поэтому действо немного походило на новогоднюю елку или детский утренник, сообщает Showbiz Media. В десятитысячном ГЦКЗ «Россия», временно базирующемся в СК «Лужники», не было ни одного свободного места. Бдительная охрана не успевала усмирять оголтелых фанатов: дети то и дело соскакивали со своих мест, танцевали на ступеньках и страшно визжали. Фанаты «Алисы» просто «покурят» по сравнению с малолетними поклонниками «Ранеток». Зал девчонки завели с полоборота. Прозвучали песни с дебютного альбома двухгодичной давности и новый, пока еще не изданный материал. Девчонки охотно общались с залом, от каждого слова солисток публика взрывалась аплодисментами и визгами, от которых буквально тряслись стены. «Давайте устроим мегаконцерт, чтобы сказали, что мы самая крутая группа!» – сказала со сцены Женя Ранетка. Во время выступления «Ранетки» не раз поминали прославивший их одноименный сериал. Поблагодарили, как полагается, создателей и продюсеров, поспрашивали детей о любимых и нелюбимых героях и даже вызвали на сцену исполнителя роли учителя истории, актера Александра Стефанцова. Вместе с группой резвый «историк» выдал перепевку «Вечной молодости» Чижа, при этом смешно приплясывая. В середине концерта во время импровизированного антракта «Ранетки» принялись читать записки, присланные зрителями. Среди множества вопросов были и совсем не детские. За такое внимание участницы группы решили отблагодарить пришедших и вытащили на сцену коробку с подарками. В зрителей полетели майки, значки, платки и даже носки. С количеством подарков девчонки явно промахнулись: чтобы снабдить хотя бы малую часть всей аудитории понадобилось бы несколько ящиков. Цепкие руки выхватывали пакеты друг у друга, дело доходило до потасовок. Охране, глядя на все это, оставалось только недоумевающе хлопать глазами. После завершения шоу публика снова ринулась к сцене, полагая, что «Ранетки» вернутся раздавать автографы, но те так и не вышли. Некоторые фанаты с неокрепшей детской психикой разразились рыданиями: «Ты понимаешь, что они уехали! Что нам теперь делать?», – кричал своей маме малыш лет пяти, обливаясь слезами. Не желая расходиться, публика перебазировалась в фойе и оккупировала служебный выход, за что получила нагоняй от охраны. «Мероприятие закончено! Родители, увозите детей!», – нервно кричали секьюрити, размахивая руками...

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