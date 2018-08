Американские звезды записали песню в честь победы Обамы

Музыкант попросил нескольких звезд, чтобы они прислали ему видео со словами поддержки нового президента Америки. Почти всю Ночь выборов Will.i.am посвятил редактированию видео, для того чтобы уже утром презентовать клип, сообщает AP. «Меня вдохновила Америка. Здесь — о победе Обамы, о тех людях, американцах, которые ответственны за то, что случилось», — прокомментировал лидер группы Black Eyed Peas. Will.i.am стал одним из первых в ряду знаменитостей, оказавших поддержку Обаме. Выпущенное ранее видео Yes We Can, в котором появились такие звезды как Скарлетт Йоханнсон и Райан Филипп, пользовалось невероятной популярностью в Интернете. Дебют клипа на песню «It’s A New Day» состоится на сайте dipdive.com, сообщает MK.RU.