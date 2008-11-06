Самый известный таксист сядет в тюрьму

Исполнитель роли самого быстрого таксиста в знаменитой серии фильмов Люка Бессонна "Такси" Семи Насери приговорен к тюремному заключению, сообщает РСН. Исправительный суд Парижа приговорил актера к шести месяцам строгого режима и 7,5 тысячам евро штрафа. Причина - Насери сбил сотрудницу парижской полиции две недели назад. При этом на момент происшествия актер уже был лишен водительских прав и находился в машине своих друзей. Пострадавшая отделалась легкими повреждениями, а вот актер в течение ближайших шести месяцев не сможет приступить к своей привычной деятельности. Ранее Насери уже отбывал тюремный срок. Летом текущего года актер вышел после 10-месячного пребывания в тюрьме за нанесение побоев посетителю одного из парижских ресторанов в конце 2005 года. До этого киноактер неоднократно признавался виновным в хулиганстве, вождении в нетрезвом состоянии, превышении скорости и других правонарушениях. Видимо, роль водителя, которому не страшно правосудие, настолько понравилась актеру, что он решил и в обычной жизни продолжить "подвиги" своего киногероя Дэниэля. Больше всего неприятностей Семи принесла чересчур быстрая езда и вождение в нетрезвом состоянии. Вторую главную роль во всех фильмах исполнял автомобиль Peugeot. В 2006 году на роль "прокачанного" такси была выбрана 406-я модель. В 2007 году ему на смену пришел Peugeot 407. При этом с каждой новой серией фильма автомобиль получал все новые опции. Так, в четвертой части, на машину устанавливались треугольные гусеницы для передвижения по снегу и крылья для местных перелетов. После выхода крайне удачного фильма в прокат было предпринято много попыток создать аналогичный автомобиль "такси". Парочка клонов была замечена и на московских улицах.