Пола Маккартни признали «Наивысшей легендой»

Награда «Ultimate Legend» («Наивысшая легенда») будет вручена экс-битлу в родном Ливерпуле 6 ноября в рамках церемонии вручения премий MTV Europe Music Awards. По словам организаторов церемонии, Маккартни является одним из самых влиятельных артистов на мировой музыкальной сцене, на чьих песнях выросло не одно поколение музыкантов. По данным британской газеты The Mirror, премию 66-летнему музыканту вручит лидер U2 Боно. Выступления Маккартни на церемонии не планируется, но организаторы надеются, что сэр Пол все-таки исполнит под гитару одну песню. Фаворитами предстоящей церемонии MTV Europe Music Awards считаются группа Coldplay, а также певицы Бритни Спирс и Даффи, имеющие по три номинации. Помимо них запланированы выступления Беонсе, Пинк, Take That и The Killers, пишет lenta.ru. На церемонии Russian Music Awards 2008 организаторы собираются вручить награду в той же номинации, отмечает Toppop.ru. Имя легенды российского шоу-бизнеса держат в секрете, но почетная статуэтка для звезды уже готова.