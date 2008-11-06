Вся правда о том, как Анастасия Заворотнюк стала актрисой

Об Анастасии Заворотнюк узнали в России с момента выхода на экраны сериала "Моя прекрасная няня". Четыре года назад Настя только начинала карьеру актрисы. Телесериал принес Заворотнюк невероятную популярность и успех. Актрису стали приглашать участвовать в различных телепроектах и телешоу и даже вести передачи. Анастасия смогла пробиться во все сферы шоу-бизнеса: фигуристка в проекте "Ледниковый период", певица в популярном шоу "Две звезды", ведущая программы «Танцы на льду» на телеканале «Россия». А сколько полнометражных картин появилось появилось на экранах телевизоров, в которых снялась «няня Вика». И сейчас опять идут съемки очередного телесериала, главную роль в котором играет Заворотнюк. Он должен скоро выйти на экраны. Никому и голову не приходит, что если бы в свое время Анастасия не «выгрызла зубами» для себя роль няни, сегодня бы на телевидении не было бы такой неординарной артистки. В кастинге на роль «няни» еще соревновались Жанна Фриске и Наташа Королева. Как сообщает «Комсомольская правда», продюсеры сериала хотели видеть на экране звезду, которая на тот момент уже была популярной. А никому неизвестная Анастасия мало кого могла заинтересовать. Как оказалось, акцент и украинское происхождение Анастасии затмило украинские корни Наташи Королевой, но об этом певица никак не жалеет. Королева сама отказалась от роли, объяснив это тем, что после телесериала зрители увидят в Заворотнюк настоящую актрису. "Не жалею, - во всеуслышание заявила она на капустнике, посвященным выходу на экраны новых серий знаменитого ситкома. - Ведь благодаря тому, что роль в итоге досталась Анастасии Заворотнюк, все мы узнали, какая она замечательная актриса". "А вот я, когда мне предложили сыграть в новом сезоне ситкома, согласился сразу, - признался экранный папа Заворотнюк актер Александр Филиппенко. - Мне этот сериал напоминает театр телевизионных миниатюр, в которых я когда-то с удовольствием снимался. Съемки "Няни" прошли легко и весело. Мы много импровизировали на площадке, что-то придумывали прямо по ходу дела".