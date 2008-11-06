Гай Ричи не хочет отдавать детей Мадонне

Британский режиссер Гай Ричи нанял ведущего британского адвоката Стивена Кобба, который специализируется в бракоразводных делах супругов, собирающихся развестись и увезти с собой детей за границу. У Мадонны, которая хочет всех троих детей, включая восьмилетнего, общего с Ричи сына Рокко и усыновленного трехлетнего Дэвида Банду, увезти с собой в Нью-Йорк, могут возникнуть проблемы. По британским законам певица не сможет сделать это, если только не получит разрешения от мужа или если судья не даст специальное разрешение вывезти детей за границу Великобритании.