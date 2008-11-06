Почему только в Германии Федорова позволяет себе разврат?

Не так давно телеведущая Оксана Федорова, некогда получившая титул "Мисс Вселенная", вышла замуж за бизнесмена-немца. Однако супружеская пара до сих пор проживает по отдельности, а об общей жилплощади речь пока не идет. Федорова признается, что замужество с Филиппом Тофта сильно изменилась. Но это не проявилось в характере, скорее во внешности красавицы. Прежде всего, Федорова обновила весь свой гардероб. "Первое, что купила, приехав в Германию, - это кроссовки. Много разных кроссовок! - делится телеведущая. - Невозможно в туфлях на каблуках или платформе наматывать круги на велосипеде. Почему на велосипеде? Потому что в Европе мы передвигаемся не на машине, а на "своих двоих" - колесах. Это и удобнее, и полезнее. Вслед за кроссовками пошли всевозможные майки. Потом - брюки с карманами, молниями. Я всегда обожала головные уборы, у меня было огромное количество шляп, платков. А тут появились бейсболки. Муж любит короткие пышные юбки. Я никогда их раньше не носила. Филип же говорит: "Самое главное, чтобы ты выглядела в наряде секси!" - "Хорошо, дорогой". Говорю Филипу: "Такую одежду могу носить только в Германии. Здесь я совершенно расслаблена, могу "переключаться". А, приезжая в Россию, ведущая снова облачается в шикарные и дорогие наряды и туалеты. Ей необходимо всегда держать марку, ведь некогда Федорова была «Мисс Вселенной». А в Германии ее безумно дорогие наряды и роскошные авто никому не нужны. "Сначала от этого занятия у меня болели все мышцы, - делится Оксана. - Потом привыкла. К тому же здесь и расстояния не такие, как в России, и погода другая, и специально оборудованные дорожки. Плюс это еще и хорошая физическая нагрузка". Но не только Федорова изменилась, ее супруг также изменил свой образ жизни. В отличие от Оксаны, он стал более хозяйственным. "Я читаю иногда интервью Филипа и удивляюсь: надо же! Например, ему задали вопрос: "Что изменилось в вашей жизни после женитьбы на Оксане?" Фил ответил: "Я чаще навожу порядок, и в моем доме перестали ночевать мои друзья". Очень смеялась, когда это прочла, - делится Оксана. - Еще его спросили: "Какая разница между русскими женщинами и европейскими"? - "Разницы нет. Только я не понял, почему Оксана называет себя русской, но при этом все время мерзнет и не пьет!" А о создании своего семейного гнездышка пара пока не задумывается.