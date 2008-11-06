Сильвестр Сталлоне в новом боевике

Актер сыграет главную роль в боевике «The Expendables». Сильвестр Сталлоне займет режиссерское кресло и сыграет главную роль в фильме «The Expendables». Сталлоне сам написал сценарий. Джейсон Стейтам и Джет Ли находятся на заключительном этапе переговоров относительно участия в картине. Сюжет рассказывает о группе наемников, получивших «заказ» свергнуть южноафриканского диктатора. Съемки начнутся в феврале в Коста-Рике и Луизиане. Продюсируют проект Ави Лернер, Джон Томпсон, Боаз Дэвидсон, Тревор Шорт и Кевин Кинг Темплтон. Исполнительный продюсер - Дэнни Димборт. Финансируют картину компании Nu Image и Millennium Films. Последними работами Сталлоне были «Рэмбо IV» и «Notorious».