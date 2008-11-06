Шевчук собрал 60 музыкантов для записи нового альбома

Юрий Шевчук готовит к выпуску «французский альбом». «Это альбом авторской песни. Мы записывали его во Франции с аранжировщиком Константином Казанским, который работал над французским альбомом Владимира Высоцкого», - рассказал корреспонденту Intermedia Юрий Юлианович. Сейчас музыкант думает над названием будущей пластинки. На диске будут представлены как всем известные композиции, так и треки, которые еще никто не слышал. «Это получилась хорошая теплая работа», - поделился Шевчук. По словам музыканта, в записи диска приняли участие порядка 60 музыкантов самых различных народностей. «Это были румынские цыгане, и французские гармонисты, и мексиканские пианисты, и бразильские перкуссионисты, и еще много кто. В общем, каждый по нотке ударил. Было очень интересно с ними работать. Я переводил им свои песни. Особенно им понравилась композиция «Когда закончится нефть», каждый сказал, что это именно про их президента», - рассказал Юрий Юлианович. Альбом музыкант планирует выпустить в декабре. Что же касается презентации, то на это Шевчук ответил так: «Я не знаю, буду ли я делать презентацию, это как издатель решит. Мне вообще по барабану все эти презентации».