Марина Хлебникова отметит день рождения дважды

Певица Марина Хлебникова 6 ноября отмечает свой 43-й день рождения. Так получилось, что в этом году праздник певицы совпадет с презентацией новой книги Лены Лениной «Звезды», куда Марина приглашена в качестве почетной гостьи. Презентация пройдет в столичном клубе «Тропикана». Свой день рождения певица проведет в кругу таких людей, как Яна Рудковская, Николай Фоменко, Игорь Николаев, Иосиф Пригожин, Валерия и др. А уже в ближайшие выходные певица вместе с дочерью отправится к своей маме в Долгопрудный. «Маринкина мама печет потрясающий, необыкновенной вкусноты торт «Наполеон», который она делает раз в год, специально на Маринин день рождения», - рассказала корреспонденту Intermedia пресс-атташе певицы Наталья Петькина.