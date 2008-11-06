Аннетт Бенинг и Наоми Уоттс в семейной драме

Аннетт Бенинг и Наоми Уоттс сыграют мать и дочь в драме Родриго Гарсия. Аннетт Бенинг и Наоми Уоттс подписались на главные роли в картине «Mother and Child». В режиссерском кресле - Родриго Гарсия («Четыре комнаты», «Джиа»). В фильме также снимутся Керри Вашингтон и Шарика Эппс. В основе драмы история о 50-летней матери и ее дочери, которую она отдала на воспитание чернокожей женщине 35 лет назад. Фильм продолжает исследование Родриго Гарсия женских характеров, начатое им в драмах «Женские тайны» и «Девять Жизней». Последней режиссерской работой Родриго Гарсия был фантастический триллер «Пассажиры» с Энн Хэтэуэй в главной роли. Продюсировать картину будет Джули Линн («10 шагов к успеху», «Жизнь по Джейн Остин»). Исполнительный продюсер - Алехандро Гонзалес. Бюджет фильма составит $7 миллионов. Финансировать проект будет компания Focus Features International. Съемки картины начнутся в Лос-Анджелесе в первой четверти 2009-го.