Татьяну Буланову сделали нищенкой

Татьяна Буланова, подобно многим другим артистам, решилась попробовать свои силы на телевидении. Благо проектов с участием звезд появляется все больше и больше, поэтому ради появления на экране совсем не обязательно ехать на необитаемый остров или становиться на коньки. Вот и Татьяна Буланова решила избрать для себя более привычную среду и подалась на шоу "Суперстар-2008. Команда мечты". На этом шоу номера звезд часто становятся соревнованием не только вокальным, но и визуальным. Ведь оценивается как мастерство, так и костюмы участников. Татьяне пришлось ради эффектного представления превратиться в нищенку. "В этом шоу многое приходится делать впервые, - делится она впечатлениями с газетой "Антенна". - Недавно приехала к девяти утра, потому что предстоял сложный грим для образа нищенки. Для моей идеи - почернить зубы - мне принесли специальный состав, но когда прочитала, что он смывается только любым растворителем клея, стало себя жалко! Мы вышли из положения, закрасив зубы водостойким карандашом". Над внешним видом артистов трудится целая команда костюмеров и художников по гриму, а номер в целом разрабатывают режиссеры-постановщики. "Сначала мы придумываем номер, а потом ищем для него реквизит, - рассказал режиссер-постановщик Андрей Першин. - Что-то заказываем, а что-то производит наш декорационный цех". Случаются на съемках и курьезы. "Для одного из номеров изготовили торт, конечно, искусственный, - поведал режиссер, - но кое-где сверху был настоящий крем. Участники номеров, заигравшись, стали его есть".