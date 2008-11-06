Жанну Фриске лишили шансов на любовь

Жанна Фриске на шоу "Ледниковый период" не только учится кататься на коньках. Проект предоставил популярной певице возможность попрактиковаться в своем умении завоевывать мужские сердца. По крайней мере, о романе Жанны и ее партнера Виталия Новикова уже не раз было объявлено во всеуслышание. На Первом канале о свадьбе говорили чуть ли не как о деле решенном. "Когда у нас свадьба? Пока он мне еще не делал предложение, все в будущем", - кокетничала певица. - Может быть, мы покинем проект досрочно и тогда мы отметим эту свадьбу пораньше". "Да, пораньше", - вторил Жанне Виталий. Однако в отношениях этой пары не все так безоблачно. Соперница Фриске по льду Анна Седокова и вовсе не оставила Жанне никаких шансов на любовь. По словам Анны, Виталию подошла бы совсем другая женщина. Седокова называет Виталия Новикова "самым интригующим" мужчиной на шоу, пишет "Антенна". "Его любовь - это игра "Догони меня". Девушки, раскрою секрет: сначала такому парню важно показать, что он вам не нужен. Детский сад, конечно, но такое поведение больше всего заведет его. Можно предположить, что их отношения с Жанной Фриске сложатся непросто. Она слишком серьезная для него, слишком правильная", - высказала свое мнение экс-солистка "ВИА Гры". "Мне кажется, Виталию не хватает легкости, и ее ему должна дарить женщина, - подытожила певица. - Его заведет особа, которая, только что вернувшись из Парижа, позвонит и скажет: "Привет, малыш, поедем играть в бильярд!" И вот они едут, останавливаются на дороге и занимаются любовью, а завтра она уже улетает куда-то далеко".