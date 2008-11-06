Гурченко сделали пластику в 17-й раз!

6 ноября 2008, 16:49

Людмила Гурченко побила все рекорды отечественных звезд по количеству пластических операций. Легенда российского кинематографа в 17-й раз легла под нож хирурга, чтобы сделать себе подтяжку шеи, сообщает Life. Людмила Марковна недалеко ушла от мировой королевы пластики - Синди Джексон, которую страсть к переменам во внешности сделала одной из героинь Книги рекордов Гиннесса. На счету миссис Джексон, владелицы клиники пластической хирургии, всего на 10 операций больше, чем у российской актрисы. Однако можно предположить, что такими темпами Людмила Марковна вскоре обставит американку, которая мечтала стать копией куклы Барби. Хотя врачи уже бьют тревогу - медики уверены, что возраст Гурченко является серьезной преградой на ее пути к искусственной красоте. - Любое хирургическое вмешательство может вызвать осложнение, - уверен пластический хирург Владимир Наумов. - Мы не рекомендуем людям в возрасте часто делать пластику, если для этого нет специальных показаний или острой необходимости. Особенно сложна подтяжка шеи, так как эта часть тела наиболее подвержена старению. Кроме того, оставшиеся после такой операции шрамы очень трудно скрывать. Человек, решившийся на подобное вмешательство, либо обрекает себя на постоянное ношение длинной шевелюры, либо вынужден надевать шарфики, водолазки и платочки 365 дней в году. Так следует задуматься - стоит ли овчинка выделки...

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