Воры сорвали аукцион обуви Собчак

Персональная fashion-выставка модной обуви, которую совместно с дизайнером Андреем Бартеневым организовывала Ксения Собчак, закончилась для нее глобальными потерями. После того как московская публика вдоволь насладилась просмотром звездных башмаков, «шоколадная блондинка» намеревалась продать большую часть экспонатов с молотка. Но в ее предпринимательские планы вмешалась судьба в лице неизвестных, которые похитили со склада 8 дорогостоящих пар туфель Ксении Анатольевны. Коллекция По словам столичной модницы, ее гардеробу нанесли невосполнимые потери: 8 именных пар дизайнерской обуви - это дорого даже для нее. Всего на выставке было представлено около 1000 пар туфель, сапог, сабо, ботинок, тапочек и шлепанцев. Общая стоимость коллекции составила порядка 500 000 долларов. - Вот это да, куда же в них ходить? - искренне удивлялись гости, рассматривая расшитые бисером и пайетками балетки. Пропажа После выставки прошло три месяца, и Ксения Анатольевна готовилась к аукциону: ведущая «Дома-2» всегда умело находит новые бизнес-ходы. Удивлению Собчак не было предела, когда капризная теледива поняла, что лишилась своих дорогих ботильонов и дизайнерских туфлей. Обувь общей стоимостью около 25 тысяч долларов могла после аукциона принести девушке неплохой доход. Кто там следил за этим складом? Мы экспонаты с выставки сдали и больше не следили, что с Ксюшиными ботинками стало потом, не наше дело, - говорят организаторы июньской выставки. Кроме одного телефонного звонка в адрес организаторов выставки на повышенных тонах, никакой реакции от Собчак на данный момент не последовало. Ксения ищет «крайнего» и уже тогда обещает разобраться в произошедшем инциденте.