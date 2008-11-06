Larson на неделю остался без колес!

После того, как известный украинский рэпер Larson стал владельцем прославленного автомобиля Hummer H2 Hannibal, популярность в Украине приобрел и сам автомобиль. Представители Первого автомобильного канала обратились к Larson’у с просьбой одолжить на недельку пресловутого авто-монстра, дабы телеведущие смогли протестировать его лично. Напомним, что Larson унаследовал этот эксклюзивный автомобиль у рэпера 50 cent, отстегнув за него $250 000. Для этого ему понадобилось около трех месяцев на торги и переговоры, а потом еще 2 месяца на транспортировку. Но это стоило того, ведь Hummer H2 Hannibal является машиной № 1 в мире. Авто напичкано просто сумасшедшим тюнингом, всё расписано принтами от Louis Vuitton, салон обшит кожей от Louis Vuitton, 1кВт звука, диски 26 дюймов… На вопрос о том, что же будет, если на автомобиле после тест-драйва останется царапина, Larson сказал как отрезал: «Да ничего особенного не будет! Я просто возьму и разгромлю весь канал!».