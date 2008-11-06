Кузьма напишет песню о финансовом кризисе

Лидер группы "Скрябин" Андрей Кузьменко пишет новогоднюю песню для своих подопечных - коллектива "Поющие трусы" - под названием "Тазик оливье", часть которой будет посвящена финансовому кризису в Украине. По словам музыканта, текст композиции будет готов через три дня. Сам Кузьма не собирается исполнять песни на тему финансового кризиса. "Кризис не так драматичен, как наводнение в Западной Украине. А все, что связано с правительством - это как раз тема для "Поющих трусов", - считает певец. Напомним, в августе украинские артисты сняли клип на песню "Повінь" с целью собрать средства для помощи пострадавшим от наводнения на Западной Украине. Слова и музыку к песне написал Кузьма.