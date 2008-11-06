Russian Fashion Week завершилась в минувшие выходные. На этот раз в рамках недели моды прошло рекордное количество событий: помимо модных показов, организаторы уделили внимание кино - в проекте Fashion Сinema, благотворительности - в рамках fashion-приема фонда "Линия жизни", и мировому финансовому кризису - во время дискуссии "Мода на благотворительность в России". Самым ожидаемым было открытие - символическую красную ленточку перерезала Ее Королевское Высочество Принцесса Таиланда Сириваннавари, лично представившая в фойе Центра Международной Торговли свою выставку. Мода во время кризиса: итоги Russian Fashion Week 13:34 | 06.11.2008 Russian Fashion Week завершилась в минувшие выходные. На этот раз в рамках недели моды прошло рекордное количество событий: помимо модных показов, организаторы уделили внимание кино - в проекте Fashion Сinema, благотворительности - в рамках fashion-приема фонда "Линия жизни", и мировому финансовому кризису - во время дискуссии "Мода на благотворительность в России". Самым ожидаемым было открытие - символическую красную ленточку перерезала Ее Королевское Высочество Принцесса Таиланда Сириваннавари, лично представившая в фойе Центра Международной Торговли свою выставку. Смотреть фотоленту "Модные тенденции сезона весна-лето 2009 на RFW">> "Сначала было желание сделать показ коллекции принцессы, но поскольку у RFW есть желание делать каждый сезон какую-то специальную выставку, которая создавала бы определенное настроение, мы решили трансформировать показ в художественную экспозицию. Получилось шикарно", - поделился своими впечатлениями в интервью РИА Новости генеральный продюсер RFW Александр Шумский. В первых рядах дефиле были как неожиданные VIP-гости: певица Надежда Бабкина, замеченная на показе Mainaim; журналист Александр Любимов на показе Елены Супрун; теннисистка Анастасия Мыскина на дефиле Masha Kravtsova; писатель Эдуард Лимонов - на Arsenicum, так и "постоянные посетители" RFW - Эвелина Хромченко, главный редактор L'Officiel, Годдфри Дини, известный критик моды. Смотреть фотоленту "Гости показов Russian Fashion Week">> Сюрпризы подготовили и дизайнеры: за 8 дней RFW на подиум выходили Амалия Мордвинова, Наталья Синдеева, Анастасия Сланевская, Сергей Зверев и многие другие. В последний день RFW свою коллекцию в дуэте с дизайнером Еленой Макашовой представила Ирина Хакамада, недавно заявившая об уходе из политики и заинтересовавшаяся дизайном и литературой. Особым событием RFW стал визит Президента Camera Nazionale della moda Italiana (Национальная палата моды Италии) Марио Бозелли, который приехал в Москву специально, чтобы объявить о расширении сотрудничества с Russian Fashion Week. Марио Бозелли и Александр Шумский, генеральный продюсер RFW, запланировали на 2009 год ряд совместных проектов. Весной 2009 на Russian Fashion Week состоится Итальянский День с участием, как известных марок, так и наиболее ярких молодых дизайнеров этой страны. В свою очередь Milan Fashion Week примет на своих подиумах избранные коллекции участников Российской Недели моды.