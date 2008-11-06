Изысканная премьера Van Cleef & Arpels

Знаменитый дом Van Cleef & Arpels представил свою новую высокую ювелирную коллекцию "Les Jardins". Ее презентация для узкого круга избранных прошла недавно в великолепном замке Груссе, расположенном в Монфор л'Амори. Самое светское ювелирное событие сезона носило закрытый характер, среди присутствующих были отмечены Катрин Денев, Изабелль Юппер, Лика Минамото, посол Японии г−н Юката Иимура с супругой, Кристиан Лабутан, Луи Бенеш, Бруно Фризони, Эрве ван дер Стратен и другие привилегированные персоны. Обширное поместье Груссе с домашним театром, зеленым лабиринтом и потрясающим розовым садом стало идеальной декорацией для драгоценностей "Les Jardins". Начав прогулку по парку Груссе, гости Van Cleef & Arpels постепенно раскрывали темы новой высокой ювелирной коллекции: "Итальянский сад эпохи Возрождения", "Сад во французском стиле", "Романтический английский сад", "Сад Дальнего Востока". После прогулки гостей ждал сюрприз в виде театрального представления, разыгранного на сцене домашнего театра замка. А за изысканным ужином, во время которого красавицы−модели демонстрировали драгоценные сеты гостям, последовал изумительный фейерверк в честь "Les Jardins". Как обычно, источником вдохновения для Van Cleef & Arpels послужила природа. В новой коллекции "Les Jardins" радуют глаз каскады или грозди бриллиантов, изумрудные "листья", на которых отдыхают бабочки из розового золота, сапфировые бусы, олицетворяющие фонтаны, барочные изумруды, изображающие заросли, золотые и бриллиантовые "лепестки", что открывают и скрывают сапфировую сердцевину. "Природа встречается с Человеком, подчиняясь его воле", - так определяют создатели идею своей коллекции. Кстати, вскоре после закрытой премьеры в замке Груссе последовала презентация "Les Jardins" на Антикварном Биеннале в Гран Пале в Париже, открытая для широкого круга гостей.