Марат Сафин увлекся солисткой «ВИА Гры»

Последние три месяца известного теннисиста Марата Сафина часто видели в обществе солистки группы «Блестящие» Насти Осиповой. Певица утверждала, что «счастлива с Маратом». Ходили даже слухи о скорой свадьбе, сообщает «Комсомольская правда». Однако, как стало известно «КП» из достоверных источников, Сафин тайком ухаживает за солисткой группы «ВИА Гра» Меседой Багаудиновой. «Меседа давно нравится Марату. Она ему напоминает его бывшую девушку Дашу Жукову», – поделились с «Комсомолкой» друзья теннисиста. Меседа, говорят, пока в раздумьях – боится, видимо, стать очередной строчкой в донжуанском списке Марата, сообщает Showbiz Media.