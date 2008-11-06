Дженнифер Энистон ждет двойню

Звезда сериала «Друзья» и бывшая супруга Брэда Питта Дженнифер Энистон беременна. Более того, по сведениям «из надежных источников», у 39-летней актрисы и ее бойфренда Джона Майера будет двойня, сообщает Showbiz Media. Энистон тайно прошла серию обследований, пишет журнал Star. «Дженнифер понимает, что возраст, пригодный для деторождения, заканчивается. Сейчас она ни о чем другом, кроме детей, не думает. Джон рад не меньше ее: он накупил кучу книг о беременности и отцовстве, и сейчас Джон и Дженнифер строят планы, как будут воспитывать детей», – рассказал изданию друг актрисы. Когда брак Питта и Энистон распался, ходили слухи, что главной причиной стало нежелание Дженнифер иметь детей. В одном из интервью трехлетней давности Энистон эти сплетни опровергла, заявив, что «всегда хотела иметь детей и не станет жертвовать материнством ради карьеры».