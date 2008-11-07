Тимбалэнд перенес Moscow R&B Fest на февраль

В связи с переносом релиза нового альбома Тимбалэнда «Shock Value 2» на февраль 2009 года фестиваль MOSCOW R&B FEST в СК «Олимпийский» переносится на 26 февраля 2009 года. Билеты, купленные на фестиваль 10 ноября, будут действительны на новую дату. Первый в России MOSCOW R&B FEST станет главной частью масштабной промо-кампании нового альбома Тимбалэнда «Shock Value 2», в записи которого приняли участие Мадонна, Гвен Стефани, Кристина Агилера, Бейонсе, Рианна и другие артисты. Будет представлена эксклюзивная программа, созданная специально для российских зрителей: вместе с Тимбалэндом на одной сцене выступят Баста Раймс (Busta Rhymes), Эйкон (Akon), Келли Роулэнд (Kelly Rowland) и Кери Хилсон (Keri Hilson), принимающие активное участие в записи нового альбома «повелителя чартов», как прозвали Тимбалэнда в музыкальной индустрии. В программе фестиваля заявлено грандиозное музыкальное шоу, с применением масштабных спецэффектов, а также участие специальных гостей, что, учитывая обширные музыкальные интересы Тимбалэнда, обещает множество сюрпризов для счастливчиков, купивших билеты на шоу.