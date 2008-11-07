Леонид Агутин перед концертом потребовал ящик коньяка

К причудам звезд все уже давно относятся снисходительно, мол, на то они и звезды, чтобы капризничать. В среду на концерте в Казани и Леонид Агутин «отметился», попросив вывести всех фотографов и операторов. - Никаких камер быть не должно. Вот вы, покиньте зал, - указывая рукой на небольшую площадку за зрительскими местами, где и расположились операторы, сказал певец. - Сразу как они уйдут, мы сможем продолжить, - добавил он. И лично проследил, как журналисты покинули зал, сообщает "КП-Казань". Многие звезды российского масштаба запрещают снимать свои новые песни и «мельтешить» перед сценой фотографам. Но чтобы прервать концерт из-за двух камер - впервые. Многие объяснили такое поведение... пристрастием к алкоголю. Если прежде перед выступлениями Агутин ограничивался требованием одной бутылки любимого элитного коньяка, то теперь он просит... ящик!