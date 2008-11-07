Настя Стоцкая ушла от мужа

Пять лет назад Анастасия Стоцкая тайно обвенчалась с молодым актером Алексеем Секириным. Певица познакомилась с симпатичным брюнетом еще задолго до своего громкого проекта с Филиппом Киркоровым. Именно Алексей, как рассказали «КП» друзья Стоцкой, настаивал, чтобы Настя ушла из под крыла Киркорова и творила в свободном полете. По слухам, муж очень ревновал Стоцкую к сцене и к ее успеху. Ведь, карьера у Секирина долгое время не складывалась. Певица несколько лет была главным добытчиком в семье. Однако, Стоцкая была на седьмом небе от счастья, когда мужа пригласили на одну из главных ролей в популярный сериал "Счастливы вместе". Но, увы, эта роль не принесла Алексею так желаемой им славы. А у Стоцкой, напротив, дела пошли в гору. Она изменила имидж и записала новый альбом. Успехи жены не радовали Алексея. Настя не могла больше терпеть маниакальную ревность мужа, поэтому решила расстаться с Секириным. Сейчас актриса живет одна в своей квартире на Коломенской.