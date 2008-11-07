Мать Шарлиз Терон разводится

Герда Терон, мать голливудской звезды Шарлиз Терон, разводится со вторым мужем всего лишь три года спустя после свадьбы. В поданных в суд документах она назвала "непримиримые противоречия" основной причиной расторжения брака. Заботливая Шарлиз, как сообщается, сейчас увезла мать на шикарный курорт в Мексике, чтобы та могла отвлечься от грустных мыслей и прийти в себя. Первый муж Герды - Шарль Терон - был убит почти 20 лет назад. Герда застрелила его на глазах у 15-летней дочери. Полиция классифицировала ее действия как самозащиту.