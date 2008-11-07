Пара Нормальных возмущены песнями Ани Лорак и Агилеры!

С 1-го по 2-ое ноября в Одессе проходил международный фестиваль-конкурс вокального искусства «GRAND-PRIX of UKRAINE - 2008», в котором талантливые дети со всего СНГ в возрасте от 9-ти до 21-го года демонстрировали свою гениальность. Участница самого нормального украинского коллектива «Пара Нормальных» Аня Добрыднева была в качестве одного из членов жюри. Судить солистке группы приходится не в первый раз, но как сознается она сама, ей это очень не нравится, ведь малейшая ошибка в недооценке или переоценке может спровоцировать эмоциональную травму конкурсанта. В судействе нужно взвешивать многие характеристики и анализировать по нескольким критериям. «После этого конкурса я открыла новый термин – «эмоциональное недоразвитие». – Говорит участница группы «Пара Нормальных» Аня Добрыднева. – Ведь почти все конкурсанты поют какими-то заученными шаблонами, делают строгие выученные движения, а их глаза пусты, нет искорки желания и эмоциональной передачи чувств, нет никакой импровизации. Дети напоминали роботов, которые исполняют только четкие указания, чтобы порадовать либо учителей, либо родителей. Они вообще забыли о самореализации, об импровизации. Конкурсанты почти не открывались». Помимо этого Аня Добрыднева в шоке от репертуара участников «GRAND-PRIX of UKRAINE - 2008», так как все они пели две-три песни из репертуара Ани Лорак, Агилеры и еще нескольких артистов. По ее словам, под каждого конкурсанта нужно подбирать подходящую композицию, благо, музыкального материала даже в украинском шоу-бизнесе хватает. Хотя если судить, по словам солистки «Пара Нормальных», то мало кто знает об этом. И даже остальные члены жюри, которых мало что связывает не только с украинским шоу-бизнесом, но и с музыкой в целом.