Надежда Бабкина поведает публике сокровенные тайны

Певица Надежда Бабкина давно известна своими познаниями в области народных рецептов. Не секрет, что артистка немало времени и сил уделяет своему внешнему виду. Дабы столь драгоценные познания не пропали зря, певица решила выпустить целую книгу собственных рецептов красоты. А, если быть точнее, Надежда Георгиевна задумала книгу, как сборник рецептов блюд, которые она собственноручно использовала в своей домашней практике. Не секрет, что артистка периодически придерживается строгой диеты. Как она однажды призналась, ее максимум – 600 ккалорий в день, что, согласитесь, не много. Поэтому периодически Бабкина даже возит с собой микроволновку на гастроли и готовит диетические питание. - Я сама готовлю. Мне так проще следить за фигурой. У меня в холодильничке и баклажанчики, и помидорчики - все есть. А что мне еще надо? – Говорит артистка. Разумеется, с таким опытом в области приготовления грех не написать книгу. Кроме того, в книгу певица включила рецепты всевозможных народных средств по уходу за кожей. Рецепты приготовления масок, кремов и т. п.