СРОЧНО! ГАИ задержали окровавленный BMW Дмитрия Климашенко

На днях черный 745-й BMW известного украинского продюсера и композитора Дмитрия Климашенко остановила автодорожная инспекция. Как оказалось, его машина полностью запятнана кровью. Патрульная служба попросила Дмитрия отправиться вместе с ними в участок для выяснения обстоятельств, но Климашенко только расхохотался в ответ. Дело в том, что накануне праздника Ночи Всех Святых Дмитрий Климашенко заболел и несколько дней даже из дому не выходил. Девушки из группы «Горячий Шоколад» решили подбодрить своего продюсера и по традиции праздника Halloween подшутили над ним, правда с опозданием. Купив в магазине «приколов» краску-кровь, они распылили почти весь баллончик по капоту, окнам и крыльям автомобиля Дмитрия Климашенко. Увидев свой BMW в крови, продюсер изначально испугался, но когда участницы «Горячего Шоколада» признались в шутке, то композитор рассмеялся, оценив юмор своих подопечных. Но, как оказалось, шутка стала роковой и совсем не смешной для владельца машины. Дело в том, что кровь-краска, которая должна была сама исчезнуть спустя какое-то время, так и не исчезла. «Шоколадки» уверяют, что консультант магазина «приколов» заверил их в том, что краска, спустя несколько часов легко смывается. Отправившись в автомобильную тех.службу Дмитрия Климашенко еще раз поздравили с праздником нечисти Halloween, заявив, что краска просто так не отмоется. Для этого нужно время и какое-то специальное средство, которое стоит больших денег. А так как времени у Дмитрия Климашенко мало, то пока ему остается колесить в кровавом BMW.