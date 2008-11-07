Мадонна носит украшения жены израильского футболиста

Мадонна, Анжелина Джоли — вершина звездного Олимпа, однако вслед за этими законодательницами голливудской моды будут и другие — удачное начало положено. Сагит Ревиво, жена известного израильского футболиста Хаима Ревиво открывает в Лос-Анджелесе завод по производству украшений собственного дизайна. Горячими поклонницами творчества миссис Ревиво, помимо вышеперечисленных властительниц дум, стали также дамы лос-анжелесского света. Появиться на рауте, вечеринке или ином мероприятии в украшениях от Ревиво постепенно становится хорошим тоном. Сама Сагит радуется такому успеху, однако отмечает, что не рассчитывала на подобную популярность. "Я не ожидала такой истерии вокруг моих произведений. Мне как и любому художнику хотелось добиться признания, однако я не рассчитывала, что это произойдет так быстро. Я очень рада и приложу максимум усилий, чтобы сохранить интерес к израильскому дизайну вообще и к моим украшениям в частности", - говорит Сагит. Семья Ревиво полтора месяца назад перебралась в Лос-Анджелес, город крайне популярный среди израильских граждан решающих обосноваться в США. Хаим и Сагит приехали в Израиль на свадьбу брата Хаима — Давида, которая состоится в ближайшее время.