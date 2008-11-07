Сергей Жигунов бегает от Заворотнюк

Во время состоявшегося на днях бенефиса сериала «Моя прекрасная няня» только и было разговоров о том, почему человек, имеющий к нему самое непосредственное отношение. Проигнорировал праздник. Речь, разумеется, шла о Сергее Жигунове. По одной из версий «гардемарин» не приехал, так как его пригласили чуть ли не в последний момент, и он не смог отложить визит на более серьезное мероприятие. Однако осведомленные источники сказали Daily Show, что на самом деле Сергей не захотел лишний раз встречаться с Заворотнюк. Расставание с Анастасией и ее последующая свадьба с Петром Чернышевым стали для Жигунова тяжелым стрессом. Кроме того, Жигунов не может простить коварства Анастасии. Как известно, это с подачи Жигунова Анастасия попала на ледовое шоу. И вместо благодарности, пригласила на эту программу Чернышева. Эта ситуация была для Жигунова как нож в спину, как сказали нам близкие друзья актера. Не улучшала настроение и проблема с ногой, которую Жигунов травмировал на катке. Некоторые усмотрели в этом злую иронию судьбы. Как поведали нам люди из ближайшего окружения Жигунова, сейчас Сергей ничего не хочет слышать об Анастасии, а тем более – встречаться с ней. Более того, у него вроде бы начали налаживаться отношения с бывшей женой – актрисой Верой Новиковой, которая поддерживает Жигунова в нелегкие для него времена. Вера не скрывает, что была глубоко оскорблена поступком Сергея, но они прожили столько лет, что общая беда скорее еще больше роднит, чем разводит в стороны. Как говорят знакомые актера, у Сергея и Веры сейчас отношения стали даже лучше, чем в браке. Возможно. Сергей Викторович уже не раз раскаялся, что поддался чарам Заворотнюк и разбил свою семью. Впрочем, учитывая нынешнюю ситуацию, есть вероятность, что Новикова окончательно простит «заблудшего мужа» и они воссоединятся. Что касается Анастасии, то она во время упомянутого мероприятия делала вид, что вообще не замечает отсутствия бывшего бойфренда и покровителя. Вместо этого Заворотнюк упивалась вниманием к своей персоне и не уставала отвечать на вопросы о секретах успешного замужества. Надо отметить, что ни один журналист, как ни странно, не коснулся щекотливой темы Жигунова.