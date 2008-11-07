Мила Йовович станет алкоголичкой

Мила Йовович сыграет главную роль в драме Уильяма Х. Мэйси. Мила Йовович подписалась на главную роль в драме Уильяма Х. Мэйси «Keep Coming Back». Комедия станет режиссерским дебютотм актера Уильяма Х. Мэйси, известного по таким картинам, как «Бенни и Джун», «Плезантвиль» и «Клиент». Милла Йовович сыграет роль спившейся стриптизерши. Главный герой - молодой человек, который присоединяется к группе анонимных алкоголиков, чтобы завоевать ее сердце, потому что она – женщина его мечты. В фильме также снимутся: Стив Бушеми, Уильям Х. Мэйси и Мос Деф. Сценарий написал Уилл Элдис («Ангел мести», «Черный кадиллак»). Продюсировать проект взялись Рэйчел Ротман, Такер Тули и Дэн Кестон. Съемки начнутся в Джорджии в начале следующего года.