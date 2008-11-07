Лолита рассказала о своем истинном возрасте

Певица и телеведущая Лолита в отличие от многих других знаменитостей часто не скрывает, а наоборот выставляет свою личную жизнь напоказ. И пока иные звездные красавицы всеми силами стремятся выглядеть моложе и молчат о своем возрасте, Лолита готова рассказать обо всем начистоту. Свой истинный возраст певица не скрывает, но добавляет, что чувствует себя куда моложе. "Мне 45, а ощущаю я себя на 30", - призналась Лолита. Впрочем, по ее мнению, быть 30-летней совсем не означает флиртовать и строить глазки всем попавшим в поле зрения мужчинам. "Кокетничать можно и в 16, и в 50, и в 90, - считает артистка. - Женщина вообще состоит из кокетства. Как раз я не очень умею это делать. Мне лень. И я не занимаюсь сбором комплиментов, чтобы подтвердить свою самооценку. Много лет думала, что страшнее меня никого в этой жизни нет. А потом вдруг самооценка поменялась. В этом и психологи помогли, и друзья. Мне стали часто мужчины говорить, что у меня красивые ноги... Но на самом деле, когда ты становишься уверенной в себе, тебе не нужно собирать эту пыльцу со стороны". Свое 45-летие певица отмечать не собирается, пишет "Комсомольская правда". У нее сейчас в разгаре гастрольный тур, так что день рождения пройдет в "походном" режиме. Впрочем, специально для желающих поздравить ее с юбилеем звезда готова устроить праздник в один из дней ноября. "В это время у меня будут гастроли на Кавказе, - говорит будущая именинница. - Отпраздновать не получится. Устанем, и будет не до того. Пойду через час после ужина спать. Назавтра будут концерты и переезд. Я вообще не люблю дни рождения. Но в ноябре у меня состоится большое юбилейное празднование с приглашением гостей. Что сказать, к 45 годам мозгов не прибавилось. Иногда чудю, делаю глупости. Например, могу что-то лишнее сказать, а потом жалею".