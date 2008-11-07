У Эдиты Пьехи предынфарктное состояние

Певица Эдита Пьеха, даже отпраздновав 70-летний юбилей, не собиралась покидать сцену. Конечно, временами у нее случались проблемы со здоровьем, но каждый раз артистка старалась справиться с недугами и снова выходила к своим зрителям. К сожалению, в ноябре Эдите Станиславовне пришлось взять паузу и отложить свои выступления. Причина отказаться от гастролей у певицы самая серьезная. Как сообщается на сайте газеты "Комсомольская правда", Пьеху доставили в больницу в предынфарктном состоянии. Как долго певица пробудет в больничной палате, пока неизвестно. В любом случае после выписки Эдите Станиславовне нужно будет восстановить силы. Ближайшие концерты звезды в связи с ее состоянием здоровья переносят или отменяют. Так, намеченный на 13 ноября концерт в городе Туле не состоится, зрителям предлагается сдать билеты в кассы. Это уже не первый вынужденный перерыв в творческой деятельности Эдиты Пьехи. Тяжелее всего артистке пришлось шесть лет назад, когда она получила серьезную травму ноги. После этого ей пришлось перенести несколько сложных операций на коленный сустав, о выходе на сцену тогда не шло и речи. Эдита Станиславовна восстановила способность нормально ходить и, хоть это и стоило ей невероятных усилией, снова стала надевать любимые туфли на каблуках. "Чтобы держаться на ногах было легче, на сцену поставили стул, и я сказала зрителям, что время от времени буду на него садиться, - рассказывала Пьеха о своем первом после перелома концерте. - Конечно, слушатели приняли это со всей доброжелательностью... Концерт длился два часа, его я честно отработала". Остается надеяться, что и на этот раз артистка сумеет справиться с недугом и вернется к публике.