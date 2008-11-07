Певец Филипп Киркоров озолотился

Как мы уже писали, финансовый кризис мог больно ударить по звездам так называемого второго эшелона. Звезды высшей категории вроде Филиппа Киркорова все так же востребованы и продолжают получать немалые гонорары. Филипп Киркоров даже поднял планку с 50-70 тысяч долларов до 100 тысяч и за три месяца успел заработать пять миллионов долларов, пишет "Комсомольская правда". Баснословные гонорары артист решил потратить на убранство своей новой болгарской квартиры. Только на дизайнерскую мебель - золотые диваны и прочие предметы интерьера - Филипп потратил миллион евро, и это в разгар экономического кризиса. "Диваны не золотые, - уточнил Киркоров. - Это дизайн под золото. И эту мебель я получаю по привилегированной цене, поскольку у меня эксклюзивный контракт на сотрудничество. А что касается кризиса - в 1998 году, когда грянул дефолт, у меня состоялся большой тур по стране, который завершился 30 концертами в Санкт-Петербурге. Если помните, все концерты прошли с аншлагом. В конце концов кто-то же должен отвлекать людей от проблем". Кроме того, не связанный с шоу-индустрией бизнес Филиппа Киркорова от проявлений кризиса никак не пострадал: гостиничный комплекс распродан год назад. "Новый бизнес сейчас начинать бессмысленно, - говорит Киркоров. - Но кризисы приходят и уходят. Может быть, мы потом еще чего-нибудь построим". "Если все получится, как мы задумали, то следующий свой день рождения я отмечу в Болгарии в своей новой квартире, - предвкушает певец радости будущей жизни. - Попытаюсь совместить свой личный праздник с новосельем".