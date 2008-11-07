Земфира выпускает долгожданный сборник би-сайдов

Земфира отдала последний долг рекорд-компании Real Records. Вчера Земфира приехала в офис Real Records и торжественно вручила давным-давно обещанный сборник би-сайдов. Напомним, что по условиям контракта с Real Records певица должна была выпустить еще один альбом. Однако альбом "Спасибо" вышел на "Мистерии звука" (не считая сомнительной истории продаж в одном журнале и сети салонов сотовой связи). Вместо него Земфира обещала еще два года назад, что выпустит сборник би-сайдов. По разным причинам эта работа откладывалась - менялся состав, менялась стилистика, много времени заняла работа над DVD концерта в Зеленом театре и большим сольным концертом в Олимпийском. Теперь Земфира перезаписала би-сайды с нынешним составом музыкантов, как стало известно NEWSmusic.ru. Список треков пока не разглашается. Альбом должен выйти в конце нынешнего года или в начале следующего. Название альбома пока также неизвестно.