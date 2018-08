На MTV Europe Music Awards раздали награды

Американская поп-дива Бритни Спирс стала победительницей сразу в двух номинациях на состоявшейся вечером в четверг на сцене концертного комплекса "Эхо-арена" в Ливерпуле 15-й церемонии вручения наград MTV Europe Music Awards. Это лучший альбом ("Blackout"), и лучший исполнитель 2008-го года. Таким образом, окончательно завершилась черная полоса в жизни Бритни, когда она то и дело становилась антигероиней газетных полос, лечилась от пристрастия к алкоголю и наркотикам, разводилась, была лишена родительских прав и стриглась наголо. Приз с громким названием "За лучшее выступление во все времена" согласно результатам проведенного ранее интернет-опроса достался экс-звезде танцевальной музыки 1980-х Рику Эстли. Однако он не стал получать его сам, а доверил это право скандально известной звезде Пэрис Хилтон. Особые почести на церемонии были возданы Полу Маккартни. Он был удостоен премии "Легенда музыки всех времен", которую канал MTV учредил специально, чтобы подчеркнуть выдающийся вклад экс-битла в развитие популярной музыки XX века. Награду Маккартни вручил лидер ирландской группы U2 Боно. В ответ растроганный Пол вспомнил заслуги каждого из музыкантов "ливерпульской четверки" и тем самым дал понять, что приз этот заслужил не он один. Кроме того, Маккартни поблагодарил всех, кто на выборах президента США проголосовал за Барака Обаму. Общий список победителей: "Лучшая песня" – Pink "So What" "Видео года" – 30 Seconds To Mars, "A Beautiful Lie" "Лучшее живое выступление" – Tokio Hotel "Лучший хип-хоп исполнитель" – Кени Вест "Лучшая рок-группа" – 30 Seconds To Mars "Выбор артистов" – Лил Вейн "Исполнитель 2008 года" – Бритни Спирс "Легенда музыки всех времен" – Пол Маккартни "Альбом года" – Бритни Спирс, "Blackout" "Лучший исполнитель Европы" – Емре Айдин (Турция) "Прорыв года" – Кэти Перри "Исполнитель всех времен" – Рик Эстли