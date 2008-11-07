Рианна убежала со сцены из-за боли в желудке (Смотреть ВИДЕО)

Известная певица Рианна (Rihanna) шокировала публику на своем концерте в Сиднее, убежав со сцены. 20-летняя барбадосская красотка исполняла свою последнюю композицию в концертной программе, хит «Umbrella», совместно со своим возлюбленным Крисом Брауном (Chris Brown), когда неожиданно для публики и для поп-исполнителя покинула сцену, держа руку на животе. Рианна показала своей команде музыкантов, что она плохо себя чувствует и убежала за кулисы, где ее уже ждали медики. Завершив исполнение композиции в одиночестве, Крис также немедленно покинул сцену и отправился за кулисы к своей возлюбленной. Представители Рианны пока не разглашают причину ухода певицы со сцены.