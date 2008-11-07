Спустя три месяца после знаменитого стычки с Ксенией Собчак в эфире «Маяка» Катя Гордон возвращается на радио. Напомним, что руководство «Маяка» отстранило тогда Катю от работы. Г-жу Гордон позвали на «Русскую Службу Новостей», причем на место Сергея Минаева, у которого было свое вечернее шоу, сообщает Life.ru. «Я думаю, что это совпадения. И никого вместо меня не увольняли! Это не мой стиль. А на РСН меня привлекает новая команда и возможность говорить на темы в политике, культуре и социалке, на которые я говорить хочу. На «Маяке» у меня эта возможность в определенный момент вовсе пропала. Так что все к лучшему» - поделилась с интернет-изданием Катя.