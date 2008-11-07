Игорь Николаев нашел молодую возлюбленную

Певец и композитор Игорь Николаев после развода с Наташей Королевой получил такую дозу общественного внимания, что на долгие годы зарекся говорить о личной жизни. Между тем, в жизни Игоря не так давно произошло важное событие: он обрел новую любовь. Избранницу Игоря Николаева зовут Юлия Проскурякова, и намного моложе композитора. Кто-то из друзей певца даже сравнил новую возлюбленную с Наташей Королевой, хотя в этой истории любви все происходит совершенно иначе. "Впервые увидел Юлю в Екатеринбурге, за кулисами концертного зала, после своего сольного концерта, - вспоминает Николаев. – Поднимался в гримерку и на лестнице увидел девушку, которая спросила: "Можно вам спеть?" Игорь Николаев в тот момент не обратил особого внимания на Юлю, тем более таких "просительниц" в его жизни было более чем достаточно. В итоге артист все же согласился прослушать песню в исполнении новой знакомой. Голос ему понравился, но дальнейшее развитие эта история получила только через несколько месяцев, когда Юля перебралась в Москву – пытать счастья в конкурсе "Народный артист". Попытка не увенчалась успехом, но юную выпускницу Екатеринбургской юридической академии ждало нечто большее. "Мы с ней начали общаться, - рассказывает Игорь Николаев в интервью журналу "7 дней". – Я не помню деталей. А суть в том, что она на редкость, на удивление естественная. Настоящая. Натуральная. Мне же в отношениях с людьми не хватало как раз этого. Очень долго я боялся ей довериться. Но когда преодолел страх, переступил все-таки через барьер недоверия, со всей ясностью осознал: есть любимая женщина, которая понимает меня, любит и отвечает благодарностью за мое к ней отношение. И это был первый шаг на пути к гармонии". Влюбленную пару не пугает даже разница в возрасте, хотя певец годится своей девушке в отцы. Игорю Николаеву 48 лет, Юле – 26, отчасти и поэтому многие вспоминают о прежнем союзе Игоря и намного более юной Наташей Королевой. Однако на этот раз Игорь не торопится сделать из своей девушки звезду, а сама она на сцену и не рвется. Не спешит Юля и со свадьбой. "Вообще-то я считаю, что штамп в паспорте ничего не решает, - говорит возлюбленная Игоря Николаева. – Даже если Игорь не решится на такой шаг, я не увижу в этом ничего страшного и это ничего не изменит в наших отношениях. Если же решится, буду самой счастливой женщиной на свете. Хотя я и сейчас самая счастливая".