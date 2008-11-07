Сестры Зайцевы хотят воспользоваться популярностью «Ассорти»

На днях солистка группы «Ассорти» Мария Зайцева стала участницей интересного диалога. Девушке позвонили из редакции одного из центральных телеканалов с предложением участия в телепередаче. Суть программы в том, что журналисты общаются с артистами, некогда популярными в России, но забытыми сегодня. Звонившие не только интересовались жизнью Марии, но и судьбой ее сестры. Приглашали в студию для съемок, чтобы девушки рассказали о том, как сложилась их судьба после того, как они закончили в России свою концертную деятельность. «Я ничего не могла понять, - комментирует Маша.- Почему мне говорят о прошлом, ведь я только пять лет на сцене и уходить не собираюсь. Откуда они знают мою сводную сестру? У меня есть сестра - дочь отца от первого брака, но я о ней никогда не говорила в прессе. Когда до меня дошло, что хотели от меня редакторы телеканала - долго смеялась». Оказалось, что Марию приняли за одну из солисток дуэта «Сестры Зайцевы», которые были популярны в 90-х годах прошлого столетия. Не удивительно, ведь сегодня в Росси знают только одних «Сестер Зайцевых» - это знаменитый дуэт из «Comedy Club».