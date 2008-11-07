Наталья Сенчукова идет под венец

Певица Наталья Сенчукова и солист группы "Дюна" Виктор Рыбин в декабре готовятся отметить первый серьезный юбилей своей супружеской жизни. В официальном браке пара состоит уже почти десять лет, хотя на самом деле Виктор и Наталья провели бок о бок куда больше времени. Со свадьбой артисты не торопились. В конце 90-х у Виктора спрашивали, почему же он все не ведет в загс свою возлюбленную. Рыбин отвечал, что недавно развелся и пока не готов вновь связать себя узами брака. Стойкости музыканта хватило ненадолго: в декабре 1998 года он таки женился на Сенчуковой, а буквально на днях позвал законную жену под венец. Произошло это в торжественной обстановке, как раз когда на личном теплоходе супругов в окружении многочисленных гостей праздновали день рождения певицы. "Правда, навигация уже закончена, но даже на стоящем у причала корабле скучать никому не придется, - объявила Наталья - Мы пригласили клоунов, фокусников, музыкантов, долго корпели над составлением меню, чтобы угодить вкусам всех гостей". Поздравить именинницу пришли юмористы Геннадий Ветров и Светлана Рожкова, Вадим Колганов с женой Екатериной и многие другие. Главным подарком для именинницы стало предложение Виктора Рыбина обвенчаться. Свои слова артист подкрепил весомым подарком: жене он вручил роскошное кольцо с бриллиантом. Венчаться Наталья и Виктор собираются в декабре, как раз в десятую годовщину свадьбы. Таинство пройдет в одном из храмов подмосковного Долгопрудного, пишет журнал "7 дней".