Жених Елены Воробей погиб в аварии

Как стало известно Daily Show, на днях австралийский миллионер Майкл Хайд попал в серьезную аварию и скончался на месте от полученных травм. Буквально под Новый год они должны были пожениться с Еленой Воробей и долго держали эту новость в секрете. В этом нам со слезами призналась сама Елена, не находящая себе места от горя. Едва она повстречала мужчину своей мечты, как сказка обернулась трагедией. Несмотря на слухи о том, что пара рассталась, Елена и Майкл продолжали общаться друг с другом до последнего момента. Сейчас артистка пребывает в шоке и ни с кем не хочет общаться. На похороны любимого человека Воробей поехать не смогла, но заказала в одном из австралийских цветочных салонов огромный букет орхидей, которые любил Хайд. BMW 46-летнего магната было обнаружено в обрыве неподалеку от Тихоокеанского шоссе в пригороде Сиднея. Первая версия следствия традиционна – «не справился с управлением». Машина Майкла двигалась на очень высокой скорости и вылетела на встречную полосу. Врезавшись в дорожное заграждение, автомобиль несколько раз перевернулся и сорвался с кручи. Отменные средства безопасности данного авто в этом случае оказались бессильны. Однако полиция не отметает версию и о самоубийстве. Дело в том, что в связи с глобальным финансовым кризисом торговая сеть Майкла The Wall якобы понесла колоссальные убытки. Говорят, что только за последнюю неделю бизнесмен потерял почти 5 миллионов долларов и, чтобы хоть как-то выправить ситуацию, выставил на продажу один из своих заводов по переработке металла. До Елены вроде бы доходили слухи о том, что Майкл впал в депрессию и даже обращался за помощью к психологу. Но лично ей он ни на что не жаловался. Кроме того, Хайд был не из той породы людей, которые будут расставаться с жизнью даже в такой ситуации. Полицейские предварительно предположили, что причиной трагедии могли быть принятые незадолго до поездки успокоительные. Когда Хайд был за рулем, они подействовали, что сказалось на его реакции и внимательности. Миллионера похоронили на в семейном склепе, расположенном на территории поместья в штате Виктория.